Landesweiter Streik soll Belgien lahmlegen

Brüssel. Der öffentliche Verkehr in Belgien wird am Montag aufgrund eines Streiks in weiten Teilen lahmgelegt. Wegen des Ausstands soll auch die Hälfte der Europaflüge der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines ausfallen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Fluggesellschaft berichtet. Große Gewerkschaften des Landes haben zu dem nationalen Streik aufgerufen. Ab Sonntagabend um 22 Uhr sollten die Beschäftigten für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen. Mit der Protestaktion soll gegen eine drohende Rentenreform einer neuen Regierung demonstriert werden. (dpa/jW)