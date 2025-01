Angriffe in Gaza, Proteste in Israel

Tel Aviv/Dschabalija/Doha. Bei israelischen Luftangriffen sollen nach Angaben des Zivilschutzes am Sonnabend mindestens 20 Menschen im Gazastreifen getötet worden sein. Beim israelischen Angriff auf ein ehemaliges Schulgelände in Dschabalija im nördlichen Gazastreifen wurden den Angaben zufolge zudem mindestens acht Menschen getötet und mehrere verletzt. Nach Darstellung der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA waren auf dem getroffenen Gelände geflüchtete Familien untergebracht. In Israel demonstrierten unterdessen am Abend erneut Tausende für ein Ende des Kriegs. In Katars Hauptstadt Doha ist zudem eine ranghohe israelische »Sicherheitsdelegation« zu Verhandlungen eingetroffen. Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde seit Beginn der israelischen Angriffe mindestens 46.565 Menschen getötet worden. (dpa/Reuters/jW)