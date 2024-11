Bayern: Festnahmen wegen Menschenhandels

Nürnberg. Bei einer Razzia wegen Menschenhandels sind in Bayern drei Personen festgenommen worden. Sie sollen rumänische Arbeitskräfte für Zeitarbeitsfirmen angeworben haben, bei denen diese nicht oder nicht angemessen bezahlt wurden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Nürnberg am Mittwoch mit. Der Lohn sei einbehalten, die Menschen in unbewohnbaren Räumlichkeiten untergebracht worden. (AFP/jW)