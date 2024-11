Scholz kündigt mehr Abschiebungen nach Somalia an

Hannes P. Albert/dpa Handshake der Menschenfeinde: Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud (l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz (Berlin, 5.11.2024)

Berlin. Deutschland will Migranten aus Somalia verstärkt abschieben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte nach einem Treffen mit dem somalischen Präsidenten Hassan Sheikh Mohamud am Dienstag in Berlin, die beiden Regierungschefs rechneten damit, »dass bei denjenigen, die nicht bleiben können, die Rückführung jetzt zügig und schnell gelingt«.

Sheikh Mohamud habe vereinfachte Verfahren zur Abschiebung der Menschen fest zugesagt. Die beschleunigte Ausweisung von »denen, die schwere Straftaten in Deutschland verübt haben«, sei auch im Interesse der sehr großen Gruppe von Somalis in Deutschland, die gut zurecht kämen und gut integriert seien, behauptete der Kanzler. Von rund 65.000 Somaliern in Deutschland sei nur eine kleine Gruppe ausreisepflichtig.

Sheikh Mohamud erklärte, »unsere Menschen zu Hause wieder empfangen« zu wollen. Einige befänden sich bereits im Prozess der Abschiebung. »Wir hoffen, dass der Prozess in naher Zukunft reibungslos laufen wird«, so Mohamud. (dpa/Reuters/jW)