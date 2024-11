Immobilienfirma LEG auf Wachstumskurs

Düsseldorf. Der Immobilienkonzern LEG legt die Immobilienkrise zu den Akten und will wieder wachsen. »Unser operatives Geschäft läuft hervorragend, unsere Finanzen sind solide und die Portfoliobewertungen sind am Wendepunkt angekommen«, sagte LEG-Chef Lars von Lackum am Freitag: »Wir können voller Optimismus nach vorne schauen.« Die Abwärtsspirale bei den Immobilienpreisen sieht von Lackum als beendet an. Im operativen Geschäft habe LEG beim wichtigsten Ertragswert, dem Mittelzufluss (AFFO), in den ersten neun Monaten ein Ergebnis von 152 Millionen Euro erzielt, so die Konzernspitze. Die Prognose für den AFFO im Gesamtjahr von 190 bis 210 Millionen Euro bekräftigte die LEG. Die Nettokaltmieten legten um 3,3 Prozent zu.(Reuters/jW)