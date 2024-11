Tesla rutscht in BRD auf Platz 3 bei Stromern

Flensburg. Tesla fällt im deutschen Elektroautomarkt zurück. Die Marke von Multimilliardär Elon Musk ist im laufenden Jahr nur noch auf Platz drei – hinter VW und BMW, wie am Freitag veröffentlichte Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes zeigen. Noch im Gesamtjahr 2022 und bis Mitte 2023 hatte der US-Konzern bei den aufaddierten Neuzulassungen in Deutschland ganz vorne gelegen. Auch in den ersten Monaten des Jahres startete Tesla vergleichsweise gut – doch inzwischen hat sich die Lage gedreht. (dpa/jW)