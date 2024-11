Mexiko: Toyota investiert 1,45 Milliarden US-Dollar

Tokio. Der japanische Autokonzern Toyota will trotz der erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 1,45 Milliarden Dollar in seine Standorte in Mexiko investieren. »Die Investition ist für die Produktion der neuen Generation von Tacoma- und Tacoma-Hybrid-Elektro-Pick-ups bestimmt und wird 1.600 neue Arbeitsplätze schaffen«, erklärte das mexikanische Wirtschaftsministerium am Freitag. Trump hatte im Wahlkampf gedroht, hohe Zölle auf mexikanische Importe einzuführen. Toyota unterhält seit 2002 ein Werk in Baja California nahe der Grenze zu den USA sowie seit 2019 im zentralmexikanischen Bundesstaat Guanajuato. (AFP/jW)