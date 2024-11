Libanon: Häuser in Grenzdörfern gesprengt

Beirut. Die israelische Armee hat libanesischen Angaben zufolge am Freitag in drei Grenzdörfern Häuser gesprengt. »Seit heute Früh haben die feindlichen israelischen Truppen in den Dörfern Jarun, Aitarun und Marun Al-Ras im Gebiet Bint Dschubail Sprengaktionen vorgenommen, um dort Wohnhäuser zu zerstören«, meldete die amtliche Agentur NNA. Demzufolge nahmen die israelischen Truppen auch eine Razzia in der nahegelegenen Stadt Bint Dschubail vor, nachdem die Hisbollah erklärt hatte, sie habe in dem umkämpften Grenzgebiet israelische Soldaten attackiert. Den Sprengungen vom Freitag waren ähnliche Aktionen im Grenzgebiet vorausgegangen. NNA zufolge sprengten israelische Soldaten im Oktober in mindestens sieben Dörfern Häuser in die Luft. (AFP/jW)