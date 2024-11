Israel beschließt kollektive Bestrafung

Tel Aviv. Das israelische Parlament hat am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, das es der Regierung erlaubt, Angehörige angeblicher palästinensischer »Terroristen« in den Gazastreifen oder an andere Orte auszuweisen, auch wenn diese die israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Das von der extrem rechten Regierungskoalition eingebrachte Gesetz erlaubt die Abschiebung, wenn ein Familienmitglied von einem geplanten »terroristischen Akt« gewusst, diesen unterstützt oder gefördert hat, auch wenn die Tat nicht ausgeführt wurde. (Xinhua/jW)