Mitglied der Gruppe um Lina E. festgenommen

Dresden. Ein gesuchtes Mitglied der Gruppe um Lina E. ist in Thüringen festgenommen worden. Ein mobiles Einsatzkommando der sächsischen Polizei stellte ihn in einem Zug, wie Ermittlerkreise der Nachrichtenagentur AFP am Freitag bestätigten. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erließ Haftbefehl gegen den Mann, dem mehrere Überfälle auf Neonazis vorgeworfen werden. Nach dem inzwischen 31jährigen wurde seit längerer Zeit gefahndet. Im Mai 2023 hatte das sächsische Oberlandesgericht E. und drei weitere Personen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. (AFP/jW)