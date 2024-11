Jahrelang wurde im Internet nach den Machern eines New-Wave-Songs aus den 80er Jahren gesucht – 40 Jahre später ist das Rätsel um »The most mysterious Song of the Internet« gelöst: Den Synthie-Pop-Song »Subways of your Mind« hat eine Kieler Band namens Fex 1983/1984 aufgenommen. Die Suche war 2007 von einer Norddeutschen in einschlägigen Musikforen wie Reddit mit einem Kassettenmitschnitt einer NDR-Radiosendung gestartet worden. Titel und Band waren unbekannt. Wegen der ersten Textzeilen bekam das Lied im Forum den Titel »Like the Wind«. Vor wenigen Tagen konnte ein in den USA lebender Tscheche die einstigen Bandmitglieder kontaktierte. Sie hatten das Lied für ein Demotape aufgenommen, der Durchbruch blieb aus, die Band trennte sich. Nun soll es eine Neuversion geben. (dpa/jW)