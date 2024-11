Libanon: Erneut UNIFIL-Soldaten getroffen

Beirut. Bei einem israelischen Angriff in der Nähe eines Kontrollpostens in der südlibanesischen Stadt Sidon sind nach Angaben der libanesischen Armee am Donnerstag drei Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. »Der israelische Feind zielte auf ein Auto, als es den Awali-Checkpoint in Sidon passierte«, erklärte die libanesische Armee. Dies habe zum Tod von drei Insassen geführt. Bei den Verletzten handele es sich um vier malaysische Soldaten der UN-Friedenstruppe im Libanon (UNIFIL) und drei libanesische Soldaten. (AFP/jW)