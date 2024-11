Verdi zu den Plänen für Galeria in Berlin

Berlin. Die Galeria-Filiale am Alexanderplatz soll zum Ende des Jahres 2025 zwecks Umbaus geschlossen werden, wie letzten Freitag bekannt wurde. Nach einem zweijährigen Umbau könnte die Zentral- und Landesbibliothek in den größten Galeria-Standort in Berlin einziehen und Galeria nur noch einen Teil der jetzigen Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Dazu erklärte Verdi am Montag: »Die Gespräche der Eigentümerin der Liegenschaft, der Commerz Real AG, mit dem Kultursenator Joe Chialo zur Unterbringung der Zentral- und Landesbibliothek Berlin in dem Gebäude verunsichern die Beschäftigten enorm.« Für die Verkäuferinnen und Verkäufer beginne damit wieder einmal die Sorge um ihren Arbeitsplatz. »Wir erwarten, dass die Arbeitsplätze für die rund 350 Menschen gesichert werden. Das Warenhaus muss mit ausreichend großer Fläche erhalten bleiben«, sagte Verdi-Sekretärin Conny Weißbach. (jW)