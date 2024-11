Gaza: UNO fordert Ende des Kriegs

Gaza-Stadt. Der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in den besetzten palästinensischen Gebieten hat am Dienstag bei einem Besuch in Gaza ein sofortiges Kriegsende gefordert. Gegenüber dem Nachrichtenportal UN-News sprach Muhannad Hadi beim Besuch einer von der UN betriebenen Schule in Gaza-Stadt von einer »unerträglichen« Situation. »Dies ist kein Ort, an dem Menschen überleben können. Dieses Elend muss ein Ende haben, dieser Krieg muss ein Ende haben. Das ist unvorstellbar«, sagte er. »Im September waren 500 Menschen in dieser Schule, jetzt sind es mehr als 1.500. Die Situation ist unerträglich.« (jW)