Katar: Parlamentswahl wieder abgeschafft

Doha. Drei Jahre nach der ersten Parlamentswahl in Katar ist der landesweite Urnengang wieder abgeschafft worden. Am Dienstag hätten sich in einem Referendum gut 90 Prozent der Wahlberechtigten für dessen Abschaffung ausgesprochen, teilte am Mittwoch das Innenministerium in Doha mit. Das Plebiszit war das erste Referendum in dem Golfstaat seit 20 Jahren. Nun werden die Parlamentsmitglieder wieder vom Emir von Katar ernannt, gewählt werden alle vier Jahre die Kommunalvertretungen. (AFP/jW)