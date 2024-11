Mexiko: Geflüchtete ziehen Richtung USA

Tapachula. Am US-Wahltag haben sich Tausende Geflüchtete im Süden Mexikos auf den Weg nach Norden Richtung US-Grenze gemacht. Sie seien in zwei Gruppen aus den Städten Tapachula und Tuxtla Gutiérrez im Bundesstaat Chiapas aufgebrochen, teilten Aktivisten am Dienstag (Ortszeit) mit. »Heute ist ein bedeutungsvoller Tag, denn wir werden wissen, wer ins Weiße Haus zieht«, sagte Irineo Mujica von der Organisation »Pueblo sin Fronteras« (Volk ohne Grenzen). Es sei ein Unterschied, wer die US-Wahlen gewinne, beide Kandidaten hätten aber eine Verantwortung gegenüber den Geflüchteten zu übernehmen, so Mujica. (dpa/jW)