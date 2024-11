Insolvenzen im Oktober »sprunghaft« gestiegen

Halle. Die Zahl der Insolvenzen deutscher Unternehmen ist im Oktober »sprunghaft« angestiegen. Laut einer Analyse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (Saale) (IWH), über die die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Mittwoch berichtete, meldeten sich im Oktober 1.530 Personen- und Kapitalgesellschaften zahlungsunfähig. Das waren 17 Prozent mehr Unternehmen als im Vormonat und 48 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 2019, vor der Coronapandemie, liegt die Zahl der Insolvenzen nun zwei Drittel höher. Dem Institut zufolge liege ein »perfekter Sturm« aus langandauernder konjunktureller Schwäche und drastisch gestiegenen Kosten vor, der immer mehr Unternehmen in Not bringe, hieß es. (jW)