AfD will mutmaßliche Neonazis ausschließen

Dresden. Der Landesvorstand der sächsischen AfD will drei Parteimitglieder ausschließen, die zur mutmaßlichen militanten Neonazi-Gruppierung »Sächsische Separatisten« gehören sollen. »Die AfD lehnt jegliche Form von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ab. Auch Vorbereitungen auf mögliche Gewalttaten oder Umstürze sind inakzeptabel«, erklärte AfD-Parteichef Jörg Urban am Mittwoch in Dresden. Laut AfD fiel das Votum des Vorstandes zum Parteiausschluss und zum Entzug der Mitgliedsrechte einstimmig aus. Entscheiden muss darüber das Landesschiedsgericht. Bei einer Razzia gegen die Gruppe hatten Einsatzkräfte am Dienstag in Sachsen und Polen acht Männer festgenommen. (dpa/jW)