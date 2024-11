Hapag-Lloyd bestellt 24 Containerschiffe in China

Hamburg. Zur Erneuerung und zum Ausbau ihrer Flotte hat die Reederei Hapag-Lloyd in China 24 Containerschiffe bestellt. Der Auftrag an zwei chinesische Werften habe ein Gesamtvolumen von etwa vier Milliarden Dollar, teilte die Reederei am Mittwoch mit. Die Schiffe würden mit Flüssiggas betrieben und seien auch dafür ausgelegt, Biomethan als Treibstoff zu nutzen. Eine Hälfte der neuen Frachter ersetze ältere Schiffe, deren Lebenszeit sich ihrem Ende nähere. Die andere Hälfte vergrößere die Flotte. (Reuters/jW)