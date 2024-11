Mexikos oberstes Gericht stellt sich hinter Reform

Mexiko-Stadt. In Mexiko hat sich der Oberste Gerichtshof hinter die von der Regierung beschlossene Reform des Justizsystems gestellt. Am Dienstag (Ortszeit) wiesen die Richter einen Antrag zurück, die beabsichtigte Besetzung der Richterposten durch allgemeine Wahlen für verfassungswidrig zu erklären. Ein Machtkampf mit der neuen sozialdemokratischen Präsidentin Claudia Sheinbaum ist damit abgewendet. Acht der elf Richter am obersten Gericht, die in der vergangenen Woche angekündigt hatten, aus Protest ihre Ämter niederzulegen, scheiden damit im kommenden Jahr einfach aus. (AFP/jW)