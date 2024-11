Libanon verlangt Ende israelischer Angriffe

Beirut. Libanon hat am Mittwoch seine Forderung nach einem Waffenstillstand erneuert und beim UN-Sicherheitsrat eine weitere Beschwerde über die israelischen Angriffe auf das Land eingereicht. Diese verletzten das Völkerrecht und stellten Verbrechen gegen die Menschheit dar, sagte Premierminister Nadschib Mikati der Agentur Xinhua zufolge in einer Kabinettssitzung. Laut dem Außenministerium in Beirut habe Israel ganze Dörfer in die Luft gesprengt. Wie Reuters berichtete, sollen bei Angriffen am Mittwoch allein in der Region Baalbek 20 Menschen getötet und 30 verletzt worden sein. Die libanesische Hisbollah gab an, mehrere militärische Ziele in Israel mit Raketen beschossen zu haben. Auch der Ben-Gurion-Flughafen wurde getroffen. (Xinhua/jW)