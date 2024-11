Gedenken an Opfer von NSU

Zwickau/Dresden. Im sächsischen Zwickau ist am Montag an die Opfer des rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) erinnert worden. Anlässlich des Jahrestages wurden bei der Veranstaltung die Namen der zehn Mordopfer verlesen und Kerzen aufgestellt, wie epd berichtete. An dem Gedenken beteiligten sich demnach rund 80 Menschen. Vergangene Woche hatte das Oberlandesgericht (OLG) Dresden entschieden, gegen eine Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe kein Hauptverfahren wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu eröffnen. Nach Auffassung des Senats werde sich auch in einer Hauptverhandlung nicht nachweisen lassen, dass die Angeklagte zum Zeitpunkt ihrer Unterstützungshandlungen von den Morden des NSU wusste. Zwischen den Jahren 2000 und 2007 ermordete der NSU zehn Menschen aus rassistischen Motiven. (dpa/jW)