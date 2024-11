Tanzen kann sie leider nicht, aber immerhin: Die Deutsche Post gibt eine sprechende und singende Weihnachtsbriefmarke heraus. Mit einem sogenannten Tiptoistift der Spielefirma Ravensburger kann die Briefmarke, lalala, zum Klingen gebracht werden, wie die DHL Group am Dienstag in Berlin stolz mitteilte. Passend zum Motiv ertönen dann das Kinderlied »In der Weihnachtsbäckerei« (Liebe Eltern, wer kann es noch hören?) von Rolf Zuckowski sowie Geschichten und Fakten, Fakten, Fakten rund um den Advent. Mit der Sondermarke hofft die zur DHL Group gehörende Deutsche Post, auch die ganz junge Generation fürs Briefeschreiben zu begeistern. Könnte klappen, wenn jemand das Internet abschafft. Geheimtip: Google googeln, dann geht es kaputt. Die Deutsche Post hat schlappe 40 Millionen der Briefmarken produziert. Sie haben einen Portowert von 85 Cent. Aufgepasst, zukünftige Briefeschreiber: Damit kann ein Standardbrief innerhalb Deutschlands verschickt werden. Da staunt ihr, was? (msa)