England und Wales: Polizisten entlassen

London. Innerhalb eines Jahres sind in Wales und England fast 600 Polizisten wegen Fehlverhaltens entlassen worden. In den zwölf Monaten bis März 2024 sei die Anzahl der Entlassungen um 50 Prozent auf 593 gestiegen, erklärte das College of Policing, eine Ausbildungsorganisation für Polizeikräfte in England und Wales, am Dienstag. Darunter seien 74 Beamte, die wegen sexueller Vergehen und Fehlverhaltens entlassen worden seien. In weiteren 18 Fällen sei der Entlassungsgrund der Besitz kinderpornographischer Bilder gewesen und in 71 Fällen ein diskriminierendes Verhalten. Am häufigsten waren Entlassungen wegen Unehrlichkeit mit 125 Fällen. (AFP/jW)