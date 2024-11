Pjöngjang testet erneut Raketen

Seoul. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat am Dienstag erneut Raketen getestet. Mehrere Raketen seien am Morgen Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden und rund 400 Kilometer weit geflogen, teilte Südkoreas Generalstab mit. Die Tests erfolgten kurz vor Öffnung der Wahllokale für die US-Präsidentschaftswahl. Südkoreas Verteidigungsminister Kim Yong Hyun hatte im Oktober behauptet, die DVRK wolle die Zeit der US-Wahl nutzen, um ihre Existenz durch »Machtdemonstrationen« wie Raketen- oder Atombombentests in Erinnerung zu rufen. (Reuters/jW)