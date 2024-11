Aufruf gegen Waffenexporte nach Israel

New York. Eine Koalition aus 54 Ländern und Organisationen hat am Montag (Ortszeit) einen gemeinsamen Appell an den UN-Sicherheitsrat in New York gerichtet und unter Hinweis auf frühere UN-Beschlüsse dringende Maßnahmen gefordert, »um die Bereitstellung oder den Transfer von Waffen, Munition und zugehöriger Ausrüstung an die Besatzungsmacht Israel zu stoppen«. Das meldete die Agentur Anadolu unter Berufung auf die palästinensische UN-Vertretung am Dienstag. Laut AFP hatte sich Israels UN-Botschafter Daniel Danon über die »Böswilligkeit« der Türkei beschwert, die den Aufruf initiiert hatte. (jW)