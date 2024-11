Melbourne. Ein Partykostüm kommt einen Schiedsrichter der Australian Football League (AFL) teuer zu stehen. Weil sich Leigh Haussen bei einer Veranstaltung in der Woche des Grand Finals eine Maske von Osama bin Laden aufgesetzt hatte, wurde der Referee nun gesperrt. In der ersten Runde der neuen Saison soll er keine Spiele leiten dürfen. Die Wahl des Kostüms sei »unangemessen, beleidigend und geschmacklos«, begründete die AFL ihre Entscheidung. Haussen hatte bei der Party mit dem Motto »Charaktere aus den 2000ern« in einem Restaurant in Melbourne für eine kurze Zeit eine Maske des früheren Al-Qaida-Chefs getragen. (dpa/jW)