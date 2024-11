Metas Atomkraftprojektkönnte scheitern

San Francisco. Die Pläne des Internetkonzerns Meta, ein atomkraftbetriebenes Rechenzentrum für künstliche Intelligenz zu bauen, haben einen Dämpfer erlitten. Wie die Financial Times am Montag berichtete, wurde auf dem entsprechenden Grundstück eine seltene Bienenart entdeckt, was das Projekt »erschwere«. Neben Meta setzen die großen Digitalkonzerne Microsoft, Amazon und Google ebenfalls auf nukleare Projekte zur Energiegewinnung. Microsoft etwa hatte im September einen Vertrag mit dem US-Atomkraftwerks Three Mile Island geschlossen, um einen Reaktor für seine Rechenzentren in Betrieb zu nehmen. (jW)