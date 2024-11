Wirtschaft in Sorge vor »Trump-Hammer«

Berlin. Die deutsche Wirtschaft sorgt sich wegen eines möglichen Wahlsiegs von Donald Trump. »Trump wäre unter dem Strich schlecht für uns«, sagte Volker Treier, Außenwirtschaftsexperte der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), am Montag in Berlin. Ein »gewisser Hammer« wäre zu erwarten. Am Dienstag wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Zwar könnten Unternehmen in den USA im Falle eines Trump-Siegs von Steuersenkungen, Abschreibungsmöglichkeiten sowie weniger Regeln profitieren. Die Exportwirtschaft würde aber vermutlich neue Handelsstreitigkeiten zu spüren bekommen. (Reuters/jW)