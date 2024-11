CDU-Politiker Braun zieht sich aus Politik zurück

Berlin. Der langjährige Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Nach 18 Jahren im Bundestag wolle er bei der Bundestagswahl 2025 nicht erneut kandidieren, schrieb der CDU-Politiker am Montag in einer Erklärung. Braun leitet derzeit den Haushaltsausschuss im Bundestag. In der Regierung Merkel war Braun Chef des Kanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben. Im Jahr 2022 hatte er für den Vorsitz der Bundes-CDU kandidiert, war aber Friedrich Merz unterlegen. Er strebe nun eine »interessante Gestaltungsaufgabe außerhalb der Politik« an, schrieb Braun. (AFP/jW)