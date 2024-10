Italien stellt Milliarden für neue Panzer bereit

Philipp Schulze/dpa Rheinmetall verdient sich mit Panzern eine goldene Nase (Unterlüß, 6.6.2023)

Rom. Italien will Milliarden Euro in die Beschaffung neuer Panzer investieren. Ein italienischer Parlamentsausschuss billigte am Dienstag die Freigabe von rund 8,2 Milliarden Euro für den Kauf von Panzern und die Erneuerung der Bodentruppen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters sagten. Das Vorhaben ist Teil des Plans von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, angesichts gestiegener globaler Konflikte die Armee zu modernisieren. Nach Reuters vorliegenden Unterlagen wird das Programm von 2025 bis 2038 laufen. Etwa 5,4 Milliarden Euro sind bereits eingeplant. Die Finanzierung der verbleibenden 2,7 Milliarden Euro muss demnach noch geklärt werden.

Das italienische Unternehmen Leonardo und das deutsche Unternehmen Rheinmetall hatten im Juli angekündigt, ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, dessen wichtigste Aufgabe die Entwicklung des italienischen Kampfpanzers sein werde. In Regierungskreisen hieß es, dass das Joint Venture mit dem Namen Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRM) voraussichtlich der wichtigste Industriepartner für das Rüstungsprogramm werde. Der von Rheinmetall entwickelte »Panther KF51« wird die Grundlage für den Kampfpanzer bilden, der den in den 1990er Jahren produzierten »Ariete«-Panzer ersetzen soll. (Reuters/jW)