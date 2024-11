Manchester: Büsten von Weizmann entwendet

London. In Großbritannien haben Mitglieder einer propalästinensischen Gruppe zwei Büsten des ersten Präsidenten Israels, Chaim Weizmann, aus einer Universität entwendet. Anlässlich des 107. Jahrestages der Balfour-Erklärung seien die beiden Büsten aus einer Vitrine in der Universität von Manchester geholt worden, erklärte »Palestine Action« am Sonntag. Mit der Erklärung vom 2. November 1917, benannt nach dem britischen Außenminister Arthur Balfour, hatte London die Gründung einer »nationalen Heimstätte des jüdischen Volkes« gebilligt. Weizmann unterrichtete an der Universität von Manchester, bevor er Israels erster Präsident wurde. »Palestine Action« besprühte auch das Londoner Büro der Wohltätigkeitsorganisation »Jewish National Fund« sowie Gebäude der Universität Cambridge, an der Balfour studiert hatte, mit roter Farbe. (AFP/jW)