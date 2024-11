Militärmanöver von Südkorea, USA und Japan

Seoul. Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben Südkorea, Japan und die USA am Sonntag gemeinsame Militärmanöver abgehalten. An der Übung sei auch der B-1B-Bomber der USA beteiligt gewesen, erklärte das Militär in Seoul. Es handelte sich demnach um eine Antwort auf die »fortschreitenden atomaren und Raketendrohungen Nordkoreas«. Am Donnerstag hatte Pjöngjang eine der bislang stärksten Interkontinentalraketen getestet. Laut Seoul sei der strategische US-Bomber zu einem festgelegten Punkt südlich der koreanischen Halbinsel eskortiert worden, um die »überwältigende Fähigkeit zu demonstrieren, rasch und genau simulierte Ziele anzugreifen«. (AFP/jW)