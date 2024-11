Zwei Mörder Francos in Brasilien verurteilt

Rio de Janeiro. Mehr als sechseinhalb Jahre nach der Ermordung der brasilianischen Kommunalpolitikerin und Aktivistin Marielle Franco sind zwei Täter zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Rio de Janeiro verhängte am Donnerstag (Ortszeit) eine Strafe von 78 Jahren und neun Monaten gegen Ronnie Lessa und von 59 Jahren und acht Monaten gegen Élcio Queiroz. Beide sind ehemalige Militärpolizisten und hatten die Tat gestanden. In dem Prozess bat Lessa um Verzeihung für die Tat. Er sagte, er sei von der Millionensumme »geblendet« und »verrückt gemacht« worden, die ihm für den Mord angeboten worden sei. Die mutmaßlichen Hintermänner des Mordes standen in dem Verfahren noch nicht vor Gericht. Ihnen soll getrennt der Prozess gemacht werden. Zu ihnen zählen der Abgeordnete Chiquinho Brazão sowie dessen Bruder Domingos Brazão, der für die Rechnungsprüfungsstelle des Bundesstaats Rio de Janeiro tätig war. (AFP/jW)