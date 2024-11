Pakistan: Tote nach Attacke auf Impfaktion

Islamabad. Bei einem Bombenanschlag auf eine Impfaktion gegen Polio im Westen Pakistans sind nach Angaben der Behörden sieben Menschen getötet worden, darunter fünf Kinder. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein Polizeifahrzeug angegriffen, das Beamte zum Schutz der Impfteams transportierte. Demnach lag der Anschlagsort in der Nähe einer Mädchenschule in der Stadt Mastung in der Provinz Belutschistan. »Bei dem Anschlag auf dem Hauptmarkt der Stadt wurden sieben Personen getötet: ein Polizist, fünf Kinder und ein Ladenbesitzer«, teilte der leitende Beamte Abdul Fatah mit. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Mehr als 45 Millionen Kinder über fünf Jahre sollen im Rahmen der Kampagne geimpft werden. In Pakistan ist die Zahl der Poliofälle in diesem Jahr mit 41 registrierten Fällen sprunghaft angestiegen. 2023 waren es sechs. (AFP/jW)