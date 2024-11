Tankschiff in Kiel gestoppt

Kiel. Polizei und Zoll haben in Kiel ein Tankschiff mit einer für Russland bestimmten Ladung wegen mutmaßlicher Sanktionsverstöße gestoppt. Wie die Wasserschutzpolizei in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt am Freitag mitteilte, wurde das nicht namentlich genannte Schiff am Mittwoch in der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel-Holtenau zunächst wegen eines fehlenden Frachtdokuments kontrolliert. Dabei habe sich der Verdacht ergeben. Bei der Ladung handelt es sich nach Angaben einer Sprecherin »grob gesagt« um eine Art von Düngemittel. (AFP/jW)