Thüringer BSW-Spitze reagiert auf Kritik

Erfurt. Nach einer Rüge durch den Vorstand der Bundespartei hat die Thüringer BSW-Spitze am Freitag auf die Kritik reagiert. Der Landesvorstand nehme »die Beurteilung des BSW-Bundesvorstandes hinsichtlich der Ergebnisse, die in den Sondierungsgesprächen erreicht wurden, sehr ernst«, hieß es in einer Mitteilung. Sie bilde die Grundlage für die Arbeit in den kommenden Tagen. Der Vorstand und BSW-Politiker aus anderen Bundesländern hatten die am Montag verkündeten Sondierungsergebnisse von CDU, BSW und SPD in Thüringen teils scharf kritisiert. (dpa/jW)