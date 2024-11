England und Wales: Schutzzonen um Kliniken

London. Am Donnerstag sind in England und Wales Sicherheitszonen um alle Kliniken und Krankenhäuser eingeführt worden, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Damit werden die »absichtliche oder rücksichtslose« Beeinflussung der Entscheidung einer Person und die Behinderung des Zugangs zu diesen Dienstleistungen unter Strafe gestellt. Das britische Innenministerium teilte in einer Erklärung mit, dass sich die »sicheren Zugangszonen« auf einen Umkreis von 150 Metern erstrecken werden, um Betroffene besser vor Belästigung und Bedrängnis zu schützen. Polizei und Staatsanwaltschaft werden jeden Verstoß einzeln prüfen, darunter das Verteilen von Antiabtreibungsflugblättern, Proteste gegen Abtreibungsrechte, aber auch Gebete und Mahnwachen könnten als Straftat angesehen werden. Jeder, der sich eines Verstoßes gegen die neuen Gesetze schuldig macht, muss mit einer Geldstrafe rechnen. (Reuters/jW)