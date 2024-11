Syrien: Verletzte durch israelischen Angriff

Damaskus. Bei einem israelischen Angriff in Syrien sind nach Angaben dortiger Medien am Donnerstag mehrere Zivilisten verletzt worden. Es habe auch Sachschäden gegeben, heißt es weiter. Israel habe in der Provinz Homs ein Industriegebiet und Wohngebiete der Stadt Kusair ins Visier genommen. Das israelische Militär erklärt ohne direkten Bezug zu den Berichten, in der genannten Region an der syrisch-libanesischen Grenze seien Waffenarsenale und Kommandozentren der Hisbollah attackiert worden. (Reuters/jW)