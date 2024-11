Türkei: Bürgermeister abgesetzt

Istanbul. Ein Bürgermeister der größten Oppositionspartei in der Türkei, CHP, ist am Donnerstag wegen angeblicher Terrorvorwürfe seines Amtes enthoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft Ahmet Özer, Bürgermeister des Istanbuler Bezirks Esenyurt, Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Özer stammt aus einer kurdischen Familie und war im März in das Amt in der Hauptstadt gewählt worden. (dpa/jW)