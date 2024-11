Elon Musk muss wegen Tombola vor Gericht

Washington. Der Hightechmilliardär Elon Musk ist wegen einer von ihm ausgerufenen Millionenlotterie im US-Wahlkampf zu einem Gerichtstermin einbestellt worden. Der Unterstützer des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sollte am Donnerstag vormittag (Ortszeit) vor Gericht in Philadelphia erscheinen, wie aus einem Dokument der Justizbehörden hervorgeht. Der Staatsanwalt von Philadelphia, Larry Krasner, hatte Musk verklagt und versucht, eine von diesem veranstaltete Verlosung zur Mobilisierung potentieller Trump-Wähler vor den Wahlen in der kommenden Woche zu stoppen. (AFP/jW)