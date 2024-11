»Siegesplan«: Selenskij will US-Marschflugkörper

Reykjavik. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat einen Bericht der New York Times vom Dienstag bestätigt, wonach er im geheimen Teil seines sogenannten Siegesplans um »Tomahawk«-Marschflugkörper aus den USA bittet. Selenskij zeigte sich enttäuscht über den Vertrauensbruch, wie dpa am Mittwoch abend meldete. »Wie soll man diese Nachricht verstehen? Das heißt also, dass es zwischen Partnern keine vertraulichen Informationen gibt.« Würde die Ukraine Mittelstreckenwaffen von den USA bekommen, wäre das eine »präventive Maßnahme«. »Tomahawk«-Marschflugkörper haben eine maximale Reichweite von gut 2.400 Kilometern. (dpa/jW)