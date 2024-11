Neuauszählung in Georgien: Regierungspartei bleibt vorn

Tbilissi. In Georgien hat sich durch die teilweise Neuauszählung der Parlamentswahlstimmen laut Wahlkommission nichts am Sieg der Regierungspartei »Georgischer Traum« geändert. Das Ergebnis falle weitgehend gleich aus, teilte diese am Donnerstag in Tbilissi mit. Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung seien die Ergebnisse von 366 durch Los bestimmten Wahllokalen erneut ausgezählt worden. Das Resultat blieb demnach in 91 Prozent der überprüften Wahllokale gleich, in den übrigen Fällen seien die Daten »leicht verändert« worden. Präsidentin Salome Surabischwili und die prowestliche Opposition erkennen das Ergebnis der Wahl nicht an. (dpa/jW)