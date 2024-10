Streik für Tarifvertrag an Schön-Klinik

Neumüster. Kaum zu glauben, aber war: Auch in Zeiten eklatanten Personalmangels im Gesundheitssektor gibt es tariflose Betriebe. So z. B. die Schön-Klinik in Bad Bramstedt. Seit mehr als einem Jahr hatten sich die Verdi-Mitglieder der psychosomatischen Fachklinik darauf vorbereitet, einen Tarifvertrag zu fordern. Im Mai 2024 hat Verdi die Unternehmensleitung dann zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Am 10. Oktober hat das Management mitgeteilt, dass es Tarifverhandlungen mit Verdi ablehnt. Deshalb streikten die Beschäftigten am Mittwoch zum zweiten Mal. Inzwischen seien 50 Prozent der Belegschaft bei Verdi organisiert, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Das sei »ein deutliches Zeichen und in dieser Branche etwas sehr Besonderes«, erklärte Imke Wriedt, zuständige Gewerkschaftssekretärin für den Verdi-Bezirk Schleswig-Holstein Süd-West. (jW)