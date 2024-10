Großbritannien: Brand in U-Boot-Werft

London. Im Nordwesten Englands haben Feuerwehrleute am Mittwoch gegen einen Großbrand in einer Werft für Atom-U-Boote gekämpft. Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden auf dem Gelände des Konzerns BAE Systems in Barrow-in-Furness in der Grafschaft Cumbria ausgebrochen, hieß es in einer von der Polizei veröffentlichten Erklärung des Cumbria Local Resilience Forum. Es bestehe »kein nukleares Risiko« auf dem Gelände, wo auch Atom-U-Boote der Royal Navy gebaut werden. Zwei Menschen mussten wegen Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. (AFP/jW)