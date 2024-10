Bolivien: Proteste von Morales-Anhängern

La Paz. In Bolivien sind bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Anhängern des linken Expräsidenten Evo Morales nach Regierungsangaben 29 Menschen verletzt worden. Außer zwei Personen seien alle Verletzten Polizisten, sagte Gesundheitsministerin María Renée Castro am Dienstag (Ortszeit). Zu der Gewalt war es in Mairana im Zentrum des südamerikanischen Landes gekommen, einem der vielen Orte, wo Morales-Anhänger seit Mitte des Monats in Solidarität mit Morales Straßen blockieren, um eine Festnahme des Expräsidenten zu verhindern. Dieser will bei bevorstehenden Wahlen wieder kandidieren, wird aber wegen Vergewaltigungsvorwürfen, die er und das vermeintliche Opfer bestreiten, von der Justiz verfolgt. (AFP/jW)