Teilzeitkrank: Ärztepräsident dafür

Berlin. Ärztepräsident Klaus Reinhardt ist offen dafür, dass Beschäftigte auch »Teilzeitkrankschreibungen« für einige Stunden am Tag bekommen können. »Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert, insbesondere durch die Digitalisierung und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten«, sagte der Präsident der Bundesärztekammer am Mittwoch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Trotzdem werde im Gesundheitswesen weiterhin nur grundsätzlich zwischen Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit unterschieden. »Eine praktikable Form von Teilzeitkrankschreibung für einige Stunden täglich könnte den neuen Möglichkeiten Rechnung tragen und für mehr Flexibilität sorgen.« (dpa/jW)