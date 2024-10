Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt

Zweibrücken. Im Fall eines nach einem Tasereinsatz durch Polizisten gestorbenen 38jährigen in Landstuhl hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken die Ermittlungen gegen zwei Polizisten eingestellt. Es habe keinen ausreichenden Tatverdacht für eine fahrlässige Tötung gegeben, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der Einsatz des Tasers sei rechtmäßig gewesen. Daher liege auch kein strafbares Verhalten vor. Der Mann war im April in einem Krankenhaus gestorben, nachdem er nach dem Einsatz eines Tasers kollabiert war. Taser verschießen Drähte mit pfeilförmigen Projektilen, die Stromstöße übertragen. (AFP/jW)