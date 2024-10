Türkei: Vorwurf des Terrors gegen Bürgermeister

Istanbul. Die türkische Polizei hat am Mittwoch bei Wohnungsdurchsuchungen den Bezirksbürgermeister von Istanbul-Esenyurt und 13 weitere Personen unter dem Vorwurf der »Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation« festgenommen. Gemeint ist die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Der frühere Hochschuldozent Ahmet Özer gehört der kemalistischen Oppositionspartei CHP an, war aber im März mit Unterstützung der prokurdischen DEM-Partei gewählt worden. Der CHP-Vorsitzende Özgür Özel und der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoğlu protestierten in sozialen Netzwerken gegen die Festnahme ihres Parteifreundes. (jW)