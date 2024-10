Bundespräsident auf Griechenland-Tour

Athen. Beim Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Flüchtlingslager nahe der griechischen Hauptstadt Athen ist es am Mittwoch zu tumultartigen Szenen gekommen. Hunderte Flüchtlinge empfingen ihn laut Agenturmeldungen mit lautstarken Rufen nach einer Möglichkeit, in Deutschland Aufnahme zu finden. Zuvor hatte Steinmeier sich mit seiner griechischen Amtskollegin Katerina Sakellaropoulou und Premierminister Kyriakos Mitsotakis getroffen, die das Thema der Reparationen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden ansprachen. Dieses hält Berlin jedoch für abgeschlossen. (dpa/jW)